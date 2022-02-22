Британские СМИ сообщили о возможном переносе финала Лиги чемпионов из Петербурга из-за ЛДНР

Петербург могу лишить возможности принять финальный матч Лиги чемпионов УЕФА ввиду признания независимости ЛДНР, сообщили британские таблоиды Mirror и Daily Star, которых цитирует РБК.

По информации британских СМИ, альтернативной площадкой может стать лондонский стадион "Уэмбли".

В то же время генеральный директор оргкомитета финала Алексей Сорокин в разговоре с ТАСС заявил, что речи о переносе не идёт.

"Оргкомитет финала Лиги чемпионов в Петербурге и УЕФА не обсуждали перенос матча", — высказался он.

В беседе с РИА "Новости" он добавил, что весной в Россию должны приехать представители УЕФА.

"Не было никаких дискуссий по теме. Мы продолжим вместе с ними работать в плановом режиме и регулярно общаться. В марте запланирован визит УЕФА. Все остается в силе. Никаких изменений на сегодняшний день нет", — резюмировал Сорокин.

Финальный матч Лиги чемпионов должен пройти 28 мая на петербургской "Газпром Арене".

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании ЛДНР вечером 21 февраля. Он также поручил российским войскам поддерживать мир на сепаратистских территориях.