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Путин поручил российским войскам поддерживать мир в ДНР и ЛНР

фото ЗакС политика Путин поручил российским войскам поддерживать мир в ДНР и ЛНР

Президент Владимир Путин в связи с обращениями глав Донецкой и Луганской народных республик поручил министерству обороны России обеспечить вооруженными силами "функции по поддержанию мира" на территориях ДНР и ЛНР. 

Об этом говорится в указах о признании республик Донбасса. Эти документы были опубликованы на официальном портале правовой информации в ночь на 22 февраля. 

В указах говорится, что участие российских вооруженных сил будет необходимо до заключения договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР. 

Напомним, Путин подписал указы в понедельник, 21 февраля. Ожидается, что они будут ратифицированы 22 февраля. На этот день назначены заседания Госдумы и Совета Федерации.  В Совфеде заявили о намерении признать республики Донбасса в фактически установленных границах.


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