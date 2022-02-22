Путин поручил российским войскам поддерживать мир в ДНР и ЛНР

Президент Владимир Путин в связи с обращениями глав Донецкой и Луганской народных республик поручил министерству обороны России обеспечить вооруженными силами "функции по поддержанию мира" на территориях ДНР и ЛНР.

Об этом говорится в указах о признании республик Донбасса. Эти документы были опубликованы на официальном портале правовой информации в ночь на 22 февраля.

В указах говорится, что участие российских вооруженных сил будет необходимо до заключения договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР.

Напомним, Путин подписал указы в понедельник, 21 февраля. Ожидается, что они будут ратифицированы 22 февраля. На этот день назначены заседания Госдумы и Совета Федерации. В Совфеде заявили о намерении признать республики Донбасса в фактически установленных границах.