Россия намерена признать ДНР и ЛНР в фактически установленных границах

Донецкая и Луганская народные республики будут признаны Россией в границах тех территорий, которые они сейчас фактически контролируют, сообщил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в эфире телеканала "Россия 24".

"Речь идет, разумеется, о тех территориях, которые находятся в установленных сегодня границах. Все остальное находится за рамками юридических действий", - сказал Климов.

По его словам, с властями ДНР и ЛНР договоры будут подписаны 22 февраля.

Напомним, Путин объявил о признании республик Донбасса вечером 21 февраля. Ранее об этом попросили лидеры ДНР и ЛНР. Их поддержали члены Совета безопасности России.

Фото: vk.com/ ДНР Онлайн