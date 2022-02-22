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Новости 18:58

Боярский - о политическом будущем Турчака: Конечно, я Андрея Анатольевича во всем поддержу

фото ЗакС политика Боярский - о политическом будущем Турчака: Конечно, я Андрея Анатольевича во всем поддержу

Депутат Государственной думы Сергей Боярский, в декабре ставший главой петербургского отделения "Единой России", рассказал о своих взаимоотношениях с губернатором и с коллегами по партии. Политик дал понять, что поддерживает и будет поддерживать деятельность нынешнего главы города Александра Беглова: в частности, "в его смелых и решительных реформах сложнейших и важнейших для города отраслей". Таким образом Боярский отреагировал на вопрос "Фонтанки" о критике в адрес Беглова, часто звучащей из-за эпидемиологических проблем и уборки снега.

"Я хочу ещё раз повторить и заострить на этом внимание: губернатор, "Единая Россия", наш депутатский корпус в Законодательном собрании и в Госдуме — это одна большая команда", - заверил герой интервью.

Вместе с тем, депутат обозначил свою персональную лояльность и секретарю генсовета "ЕдРа" Андрею Турчаку, которого источники некоторых СМИ прочат в будущие губернаторы Петербурга.

"Я не стал бы фантазировать и забегать вперед, но, конечно, я Андрея Анатольевича во всем поддержу. Я во многом на него равняюсь. Он очень открытый, современный и профессиональный человек", - признался единоросс.

При этом Боярский предлагает исходить в оценке городской политической ситуации из того, что губернатором на сегодняшний день остается Беглов.


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