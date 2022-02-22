Россия признала ДНР и ЛНР в границах Донецкой и Луганской областей целиком

Российский президент Владимир Путин, второй день подряд выступающий с заявлениями, касающимися самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, уточнил границы, в которых Россия признала самостоятельность этих территорий. Речь идет о всей территории Донецкой и Луганской областей Украины, несмотря на то, что сепаратисты контролировали с 2014 года только их отдельные регионы (ОРДЛО).

"Ну, мы же их признали, а это значит, мы признали все фундаментальные документы, в том числе и Конституцию, а в Конституции прописаны границы в рамках Донецкой и Луганской областей в то время, когда они были в составе Украины", - обосновал он свой подход во время общения с журналистами вечером 22 февраля.

Путин добавил, что рассчитывает на проведение переговоров между федеральными властями Украины и сепаратистами и на урегулирование в ходе этого процесса всех спорных вопросов.

Указ о признании ДНР и ЛНР Путин подписал накануне вечером, вскоре после чего курс доллара и евро стал стремительно расти по отношению к российскому рублю.