Участницу автопробега в поддержку Коновалова арестовали на двое суток

Кировский районный суд Петербурга утром 23 февраля арестовал на двое суток активистку Надежду Боголюбову, сообщил ЗАКС.Ру адвокат Сергей Подольский. Ее признали виновной в организации демонстрации в поддержку арестованного предпринимателя Александра Коновалова (ч. 2. ст. 20.2 КоАП). Суд длился около 10 часов.

Подольский рассказал, что судья рассматривал ходатайства защиты по нескольку часов. Представитель Боголюбовой просил вызвать в суд свидетелей, полицейских, проводивших задержание и изучить страницы в социальных сетях, чтобы убедиться, что активистка не имеет отношения к организации каких-либо акций. Заседание закончилось около восьми часов утра.

- В четыре часа утра мы вышли с заседания, и в течение четырех часов он выносил решение, - сказал Подольский.

С учетом времени, проведенного в статусе задержанной, Боголюбову освободят завтра, 24 февраля в 16:00.

Рассмотреть административное дело Боголюбовой удалось со второй попытки. Вечером районный суд вернул ее дело из-за ошибок в протоколе. Заседание пришлось проводить поздним вечером. На повторном заседании суд отказался допускать к процессу защитника Боголюбовой юриста Никиту Сорокину. В суде Боголюбовой стало плохо. В зал вызвали скорую помощь. Сорокин на своей странице в Instagram писал, что судья запретила медикам увезти ее в больницу.

Напомним, сторонники идеолога QR-сопротивления Коновалова, который сейчас находится под арестом из-за уголовного дела о посредничестве во взяточничестве, намерены провести автопробег в его поддержку. Накануне планируемого мероприятия силовики начали наносить визиты желающим присоединиться к акции. Сотрудники правоохранительных органов выписали предостережения о недопустимости проведения акций.