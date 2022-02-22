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Новости 19:34

Суд вернул дело участницы автопробега в поддержку ресторатора Коновалова на доработку

фото ЗакС политика Суд вернул дело участницы автопробега в поддержку ресторатора Коновалова на доработку

Кировский районный суд Петербурга 22 февраля вернул административное дело об организации мероприятия без подачи уведомления (ч.2 ст. 20.2 КоАП) в отношении Надежды Боголюбовой. Она собиралась принять участие в автопробеге в поддержку арестованного предпринимателя Александра Коновалова, ставшего неформальным лидером QR-сопротивления. По словам юриста Никиты Сорокина, полицейские составили протокол с нарушениями. 

- Материалы дела судья вернул на доработку, потому что там было большое количество процессуальных нарушений. Надежду все равно хотят осудить. Поэтому суд будет ночной фактически, - сказал Сорокин на видеозаписи, размещенной в Telegram-канале "Свободу Коновалову". 

Сорокин отметил, что организация автопробега, за который Боголюбову хотят привлечь к ответственности, не нарушает Федеральный закон № 54 "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях"

Напомним, сторонники Коновалова собираются провести автопробег в поддержку своего лидера. Сам ресторатор находится под арестом - его обвиняют в посредничестве во взяточничестве. До ареста он стал идеологом QR-протеста среди петербургских заведений, которые отказывались проверять сертификаты о вакцинации у посетителей. 

Константин Леньков


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