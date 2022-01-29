Суд арестовал лидера движения против QR-кодов по делу о посредничестве во взятке

Октябрьский районный суд Петербурга ночью 29 января отправил бизнесмена Александра Коновалова под арест до 27 марта, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Предпринимателя, ставшего неформальным лидером протеста против проверки QR-кодов в заведениях общепита, обвиняют в посредничестве при даче взятки (ч. 2 ст. 291.1 УК).

Судебное заседание об избрании меры пресечения началось около десяти часов вечера 28 января. Адвокат Коновалова Иван Лялицкий заявил, что судья отказала стороне защиты в удовлетворении ходатайства о переносе судебного заседания и продлении срока задержания, посчитав, что "часа достаточно, чтобы собрать все документы для домашнего ареста, залога и личного поручительства". На вопрос журналистов о причинах такой спешки Лялицкий заявил:

- Александр Николаевич [Коновалов] просил передать, что это политика.

По версии следствия, Коновалов якобы мог получить от управляющего антикафе в Адмиралтейском районе 50 тысяч рублей, чтобы отдать сотрудникам полиции, которые могли вернуть ранее изъятое имущество заведения. Адвокат Лялицкий заявил журналистам, что сотрудники полиции были допрошены и пояснили, что никаких денежных средств от его доверителя не получали и коррупционных связей с ним не имеют, однако в суде эти показания озвучены не были.

Сторона защиты просила избрать меру пресечения в виде домашнего ареста, залога в 1 млн рублей или отпустить под личное поручительство. По словам адвоката Лялицкого, 12 человек успели оформить у нотариуса соответствующие поручительства за Коновалова. Однако суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении обвиняемого под стражу до 27 марта. Защита намерена обжаловать арест Коновалова.

В январе Коновалов организовал движение против QR-кодов. К бойкоту примкнуло более 170 организаций. На прошлой неделе силовики провели масштабный рейд по "протестующим" барам. Следственный комитет опечатал 20 заведений. На днях Коновалов вместе с юристами пытался попасть в закрытые заведения. Росгвардия и ОМОН помешали планам ресторатора. .

28 января стало известно о задержании Александра Коновалова по подозрению в посредничестве во взятке. В его доме и офисе прошли обыски.

Константин Леньков