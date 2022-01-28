СК заявил о задержании петербургского ресторатора Александра Коновалова

Петербургское управление Следственного комитета РФ отчиталось о задержании лидера барного бойкота режима QR-кодов, ресторатора Александра Коновалова. Ранее стало известно о возбуждении в отношении бизнесмена уголовного дела о посредничестве во взяточничестве.

По версии СК, предприниматель якобы нарушил закон в сентябре прошлого года. После рейда, который был проведён в одном из городских кафе в Адмиралтейском районе, в его отношении завели административное дело, изъяв табаки и кальяны. Коновалов, как полагают следователи, якобы предложил управляющей заведения передать его знакомым полицейским взятку в размере 50 тысяч рублей, чтобы те вернули изъятые вещи.

"После этого Коновалов достиг договоренности с должностными лицами полиции и 22 сентября, согласно указанной договоренности, управляющей кафе были незаконно возвращены ранее изъятые кальяны и табачные изделия. В тот же день Коновалов передал должностным лицам одного из территориального отдела полиции в качестве взятки 50 тысяч рублей, ранее полученные от управляющей кафе", — говорится в релизе Следкома.

Отметим, ранее сотрудник антикафе "Пакман", о котором говорится в релизе, побывал на опросе в СК, после чего рассказал СМИ, что управляющая заведения могла дать показания на Коновалова под давлением.

28 января стало известно об обысках, проводимых дома и в офисе Коновалова. Сам ресторатор не выходит на связь.