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Новости 9:31

Сторонники лидера QR-протеста Коновалова готовят автопробег в его поддержку

фото ЗакС политика Сторонники лидера QR-протеста Коновалова готовят автопробег в его поддержку

Петербуржцы, неравнодушные судьбе лидера барного QR-сопротивления, ресторатора Александра Коновалова, решили собраться на автопробег в его поддержку. Информация о предстоящей акции размещена в паблике "СТОП QR", а также в телеграм-канале "Свободу Коновалову".

Отметим, что в петербургском комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности в разговоре со Znak.com сообщили, что организаторы акции к ним с соответствующим извещением не обращались.

Напомним, в конце января в отношении Коновалова возбудили уголовное дело о взятке. По версии следствия, в сентябре 2021 года он якобы мог передать полицейским 50 тысяч рублей, чтобы те вернули изъятое ранее у антикафе "Пакман" имущество. Октябрьский районный суд отправил его под стражу на два месяца.


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