"Имперский угар я не поддерживал": Юрий Дудь написал текст в поддержку Украины

Журналист и блогер-миллионник Юрий Дудь, с тревогой наблюдающий за военной напряженностью на Донбассе, опубликовал пост солидарности с Украиной. В его трактовке, нынешняя российская элита, занятая главным образом удержанием у власти, тратит потенциал страны на внешнеполитические авантюры и собственное обогащение, вместо развития своей территории. В качестве контрпримера Дудь привел Норвегию, в которой недавно оказался: уровень бытового комфорта в двух соседних странах, по его наблюдениям, несопоставим, и сравнение - не в пользу России.

"Увлекшийся историей император. Свита с ампутированным мнением и волей. Пропагандистский эскорт, так складно и так сладко одобряющий войну из теплых столичных квартир. Ну и решения, которые вся эта тусовка принимает", - описал он в своем Telegram-канале картину, складывающуюся из отечественных медиа в последние дни.

За действиями политического руководства на украинском направлении Дудь следит с чувством стыда, довольствуясь лишь тем, что перед подрастающими детьми у него будет своего рода алиби.

"У меня будет письменное доказательство: эту власть я не выбирал, ее имперский угар я не поддерживал. <...> Я вырос в России, Россия – моя Родина, я с нежностью и любовью ношу триколор на предплечье. Но Украине, родине родных и дому друзей, – моя максимальная поддержка в эти дни", - заключил автор текста.

Напомним, что РФ признала самопровоглашенные ДНР и ЛНР в границах Донецкой и Луганской областей Украины, тогда как сепаратисты с 2014 года контролируют только их отдельные регионы. Накануне Совет Федерации разрешил президенту ввести войска на территорию этих двух государственных образований на Донбассе.

фото: вДудь / YouTube (скриншот)