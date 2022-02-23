Тысячи москвичей вышли на акцию левых сил

Сторонники лево-патриотических движений собрались в центре Москвы по случаю Дня Советской армии, о чем сообщил в своем Telegram-канале лидер "Левого фронта" Сергей Удальцов. По его оценке, можно говорить примерно о пяти тысячах участников. Несмотря на многолюдность собрания и действующий противоэпидемический запрет на массовые мероприятия, силы правопорядка пока не препятствуют демонстрантам.

Как и прежде, лидеры левых сил провозглашают необходимость социалистического "поворота к справедливости". Они также приветствуют признание Россией самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и рассуждают о важности сплочения перед лицом коллективно понимаемого недружественного Запада.

фото: Сергей Удальцов / Telegram