ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 15:30

Тысячи москвичей вышли на акцию левых сил

фото ЗакС политика Тысячи москвичей вышли на акцию левых сил

Сторонники лево-патриотических движений собрались в центре Москвы по случаю Дня Советской армии, о чем сообщил в своем Telegram-канале лидер "Левого фронта" Сергей Удальцов. По его оценке, можно говорить примерно о пяти тысячах участников. Несмотря на многолюдность собрания и действующий противоэпидемический запрет на массовые мероприятия, силы правопорядка пока не препятствуют демонстрантам.

Как и прежде, лидеры левых сил провозглашают необходимость социалистического "поворота к справедливости". Они также приветствуют признание Россией самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и рассуждают о важности сплочения перед лицом коллективно понимаемого недружественного Запада.

фото: Сергей Удальцов / Telegram


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости23 февраля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама