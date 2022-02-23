В Instagram заметили "модельный" флешмоб в поддержку ДНР и ЛНР с участием свежесозданных аккаунтов

Признание Россией независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик вызвало волну аномальной активности в Instagram: свое внимание к проблеме демонстративно обозначают пользователи, зарегистрировавшиеся в соцсети всего несколько недель назад. На это обратили внимание администраторы новостного Telegram-канала "ЧТД".

Девушки модельной внешности, отмечается в мини-расследовании, сопровождают свои фотографии хештегами и слоганами в поддержку резонансного решения российского руководства. Авторы расследования пишут, что флешмоб запустило молодежное крыло "ЕдРа" — "Молодая гвардия".

В своих аккаунтах юные россиянки пытаются доказать правдоподобность сюжетов, посвященных Донбассу на российском государственном телевидении. Некоторые из них представляются дочерьми офицеров и даже заявляют, что лицезрели обстрелы территорий, занятых сепаратистами, собственными глазами.

фото: Константин Леньков / ЗАКС.Ру