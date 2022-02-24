Зеленский рассказал, что не смог добиться разговора с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский в ночь на 24 февраля выступил с очередным телеобращением. Он, в частности, сообщил о попытках переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным.

"Сегодня я инициировал телефонный разговор с президентом Российской Федерации. Результат - тишина", - сказал Зеленский.

Большую часть своего выступления украинский лидер произнес на русском языке, обращаясь к россиянам.

"Украина в ваших новостях и Украина в реальной жизни - это две разные страны. И главное их отличие в том, что наша - настоящая", - отметил Зеленский.

Он заявил, что Украина не представляла, не представляет и не будет представлять угрозу для России и что она не собирается бомбить Донецк и Луганск.

"Нам не нужна война. Ни холодная, ни горячая, ни гибридная. Но если на нас будут наступать войска, если у нас попытаются отнять нашу страну, нашу свободу, наши жизни, жизни наших детей, мы будем защищаться", - добавил президент Украины.

Напомним, признанные Россией Донецкая и Луганская народные республики запросили у нее вооруженную помощь в рамках заключенных ранее договоров о дружбе и сотрудничестве.