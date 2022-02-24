Республики Донбасса запросили военную помощь у Путина

Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать военную помощь "в отражении военной агрессии украинского режима".

Фотографии писем лидеров ДНР и ЛНР опубликовало ТАСС в ночь на 24 февраля. Оба документа датированы 22 февраля. Факты обращений изданию подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Пушилин и Пасечник заявили об участившихся обстрелах и разрушении гражданских и промышленных объектов.

Ранее Совет Федерации РФ одобрил обращение Путина об использование вооруженных сил за пределами России. Договоры о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР подразумевают военную поддержку со стороны российской армии.