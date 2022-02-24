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Новости 0:43

Республики Донбасса запросили военную помощь у Путина

фото ЗакС политика Республики Донбасса запросили военную помощь у Путина

Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать военную помощь "в отражении военной агрессии украинского режима". 

Фотографии писем лидеров ДНР и ЛНР опубликовало ТАСС в ночь на 24 февраля. Оба документа датированы 22 февраля. Факты обращений изданию подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 

Пушилин и Пасечник заявили об участившихся обстрелах и разрушении гражданских и промышленных объектов. 

Ранее Совет Федерации РФ одобрил обращение Путина об использование вооруженных сил за пределами России. Договоры о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР подразумевают военную поддержку со стороны российской армии. 


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