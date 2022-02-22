Совфед разрешил Путину ввести войска в ЛНР и ДНР

Совет Федерации вечером 22 февраля единогласно принял постановление, дающее согласие президенту Владимиру Путину на использование вооруженных сил за пределами России. Заседание транслировалось на сайте верхней палаты парламента.

Принятие документа понадобилось в рамках договоров России с ЛНР и ДНР о дружбе и сотрудничестве, отметил председатель комитета Совфеда по обороне Виктор Бондарев. Эти договоры, в частности, дают право российской армии охранять границы непризнанных Украиной республик, а также иметь свои военные базы на их территории.

"Хотят ли русские войны? Конечно, не хотим. Мы народ, который испытал на себе все тяготы войны не один раз", - прокомментировал вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

Он также пожелал народу Украины вернуть "свой суверенитет". По мнению сенатора, за последние восемь лет он был утерян.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что принятие документа, который разрешит России ввести войска, "направлено на установление мира на Донбассе, направлено на то, чтобы остановить эту кровопролитную войну".

Накануне президент Путин издал указ о признании ЛНР и ДНР и подписал договоры о дружбе с лидерами самопровозглашенных республик. Позже их одобрили Госдума и Совет Федерации.