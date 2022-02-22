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Договоры России с ЛНР и ДНР подразумевают создание военных баз и совместную охрану границ

фото ЗакС политика Договоры России с ЛНР и ДНР подразумевают создание военных баз и совместную охрану границ

Согласно договорам о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи РФ с Луганской и Донецкой народными республиками, Россия сможет устанавливать свои военные базы на территории ЛНР и ДНР. Документы были опубликованы на сайте Госдумы в ночь на 22 февраля.

Они подразумевают также использование других военных объектов и военной инфраструктуры российской армии в границах республик Донбасса. 

Охрана границ ЛНР, согласно договору, будет осуществляться совместными усилиями республиканских военных и вооруженных сил РФ. Уточняется, что стороны заключат по этому поводу отдельные соглашения.

"Настоящий договор заключается сроком на 10 лет. Его действие будет автоматически продлеваться на последующие пятилетние периоды, если ни одна из договаривающихся сторон не заявит путем письменного уведомления о своем желании прекратить его действие не позднее чем за шесть месяцев до истечения очередного периода", - говорится в документах.

Ожидается, что российский парламент ратифицирует договоры 22 февраля.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР в понедельник, 21 февраля. Объявлению об этом предшествовало длительное телеобращение главы российского государства, полное претензий в адрес Украины и НАТО. Запад раскритиковал действия России. США пообещали запретить торговлю с ЛНР и ДНР.

Фото: mil.ru


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