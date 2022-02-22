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США пообещали запретить торговлю с ДНР и ЛНР

фото ЗакС политика США пообещали запретить торговлю с ДНР и ЛНР

Соединенные Штаты Америки готовы немедленно отреагировать на признание Россией республик Донбасса, говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки. 

"Президент Байден вскоре издаст указ, запрещающий новые инвестиции, торговлю и финансирование со стороны американских лиц в отношении так называемых регионов ДНР и ЛНР Украины", - сообщила Псаки.

Ожидается, что в указе будет сказано о возможности налагать санкции на любое лицо, решившее действовать в этих районах Украины.

Псаки добавила, что в ближайшее время Белый дом объявит о "дополнительных мерах", связанных с действиями России. 

Напомним, российский президент Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР в понедельник, 21 февраля. Они предусматривают возможность введения российских войск в республики Донбасса. Большое скопление военных частей России наблюдается на границах с Украиной последние месяцы. В Совфеде заявили о намерении признать республики в фактически установленных границах

Фото: pixabay


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