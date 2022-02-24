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Новости 9:09

На фоне начала боевых действий на Украине в РФ закрыли 12 аэропортов на юге страны

фото ЗакС политика На фоне начала боевых действий на Украине в РФ закрыли 12 аэропортов на юге страны

Из-за начала военной операции на Украине на юге России вплоть до 2 марта прекращена работа 12 аэропортов, информирует Росавиация.

Пассажирам ближайших рейсов, а также встречающим не рекомендуется приезжать в аэропорты в обозначенный период времени.

Гражданские воздушные гавани закрыты в Анапе, Геленджике, Элисте, Ставрополе, Белгороде, Брянске, Орле, Курске, Воронеже, Симферополе.

Более 100 рейсов задержаны или отменены в аэропортах Москвы, информирует РИА "Новости".

Напомним, ранее признанные Россией Донецкая и Луганская народные республики запросили у неё вооруженную помощь в рамках заключенных ранее договоров о дружбе и сотрудничестве.

Владимир Путин грозит миру ядерным оружием.


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