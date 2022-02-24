Минобороны РФ сообщило о подавлении ПВО Украины и выведении из строя военных баз

В Министерстве обороны РФ известили о подавлении средств противовоздушной обороны вооруженных сил Украины, делится РИА "Новости".

Также сообщается о том, что из строя была выведена военная инфраструктура украинских авиабаз.

В свою очередь в генштабе Вооружённых сил Украины заявили, что в зоне боевых действий в ДНР были сбиты пять самолётов и вертолёт: их принадлежность не конкретизируется.

Американский телеканал CNN показал кадры с белорусско-украинской границы, на которых запечатлены едущие в сторону Украины танки.

По всей территории ЛДНР с раннего утра 24 февраля идут бои: Владимир Путин дал старт "специальной военной операции".