Центробанк начал закупать валюту для стабилизации курса рубля

Банк России приступил к валютным интервенциям на фоне начавшихся военных действий на Украине, сообщает 24 февраля ТАСС. Решение принято с целью стабилизации валютного рынка.

Помимо прочего, ЦБ намерен расширить ломбардный список и "провести сегодня операции по дополнительному предоставлению ликвидности банковскому сектору", цитирует агентство сообщение регулятора.

"Банк России будет обеспечивать поддержание финансовой стабильности и непрерывности операционной деятельности финансовых организаций, задействовав все необходимые инструменты", — говорится в тексте ЦБ.

Ранее стало известно о начале "специальной военной операции" России на Украине. На фоне сообщений об этом индекс Мосбиржи упал ниже 2 200 пунктов впервые с марта 2020 года. На торгах стоимость доллара превысила 87 рублей, евро — 98 рублей.

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