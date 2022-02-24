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Новости 11:01

Минобороны РФ объявило о бегстве частей украинской армии

фото ЗакС политика Минобороны РФ объявило о бегстве частей украинской армии

В Министерстве обороны РФ выступили с заявлением о ситуации, которая, по информации силового ведомства, на данный момент складывается в регионах Украины, в которых ведутся боевые действия.

Так, по сведениям Минобороны, подразделения и военнослужащие ВСУ массово покидают огневые позиции и бросают имеющуюся у них технику и оружие.

"Позиции подразделений ВСУ, сложивших оружие, ударам не подвергаются", - заверили в министерстве. 

Кроме того, в ведомстве заявили, что военные силы РФ не бомбят украинские города, поэтому мирному населению бояться нечего.

"Высокоточным оружием выводится из строя только военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация ВСУ", - отчитались в Минобороны.

Резюмируя обращение, в российском силовом ведомстве сообщили, что информация о сбитых отечественных самолётах не является достоверной.

Между тем, в социальных сетях массово публикуют видео с горящими, как утверждается, украинскими военными складами, которые находятся в непосредственной близости к городам.

Владимир Путин объявил о начале вторжения на Украину утром 24 февраля.


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