Минобороны РФ объявило о бегстве частей украинской армии

В Министерстве обороны РФ выступили с заявлением о ситуации, которая, по информации силового ведомства, на данный момент складывается в регионах Украины, в которых ведутся боевые действия.
Так, по сведениям Минобороны, подразделения и военнослужащие ВСУ массово покидают огневые позиции и бросают имеющуюся у них технику и оружие.
"Позиции подразделений ВСУ, сложивших оружие, ударам не подвергаются", - заверили в министерстве.
Кроме того, в ведомстве заявили, что военные силы РФ не бомбят украинские города, поэтому мирному населению бояться нечего.
"Высокоточным оружием выводится из строя только военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация ВСУ", - отчитались в Минобороны.
Резюмируя обращение, в российском силовом ведомстве сообщили, что информация о сбитых отечественных самолётах не является достоверной.
Между тем, в социальных сетях массово публикуют видео с горящими, как утверждается, украинскими военными складами, которые находятся в непосредственной близости к городам.
Владимир Путин объявил о начале вторжения на Украину утром 24 февраля.