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Новости 11:39

Собчак: В Кремле собирают крупнейших российских бизнесменов, первого эшелона

фото ЗакС политика Собчак: В Кремле собирают крупнейших российских бизнесменов, первого эшелона

Журналистка Ксения Собчак сообщила, что на фоне обострения военной обстановки на Украине, по информации её источников, в аппарате главы государства якобы в ближайшее время пройдёт встреча с участием представителей отечественного бизнеса.

"По данным моих источников, в Кремле собирают крупнейших российских бизнесменов. Первого эшелона", - пишет Собчак у себя в телеграм-канале.

Следует напомнить, что из-за признания Россией ДНР и ЛНР Евросоюз, Британия и США уже ввели новый пакет более жёстких санкций в отношении депутатов Государственной думы, а также против чиновников, бизнесменов и банков.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале "специальной военной операции" на Украине ранним утром 24 февраля. На биржах ожидаемо обрушились цены на российские акции, стоимость доллара и евро приближается к 100 рублям.  

На фоне въезда, как утверждается, российской военной техники в Черниговскую, Сумскую, Харьковскую и Луганскую области, сообщается также об ударах по ключевым украинским военным объектам. В стране объявили военное положение.


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