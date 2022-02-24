Милонов собрался в ДНР: Планирую поехать к своим в Горловку

Депутат Госдумы от Северной столицы Виталий Милонов собрался поехать в охваченную боями Донецкую народную республику. Планами парламентарий поделился со Znak.com.

"Планирую поехать к своим в Горловку, куда езжу уже 8 лет. Я внимательно слежу за новостями в западных СМИ и вижу, какой вой поднял CNN, BBC и Евроньюс. Смотрю на кадры: исключительно деликатная работа наших специалистов. Все эти 8 лет [с 2014 года] Украина делала то же самое в худшем виде, не разбираясь, где военные, где гражданские", - рассказал Милонов.

Решение верховного главнокомандующего РФ - Владимира Путина - о нападении на Украину народный избранник всецело поддерживает.

Милонов, напомним, среди прочих российских чиновников попал под новые санкции ЕС.

Путин объявил о начале "специальной военной операции" на Украине ранним утром 24 февраля. Бои на территории всей страны ведутся и по сей час.