Участника антивоенного пикета задержали в центре Петербурга

Член "Молодежного Яблока" Никита Чирков в полдень 24 февраля вышел с плакатом "#Нетвойне" к Гостиному двору в Петербурге. Он успел простоять пять минут, после чего был задержан, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Полицейские сообщили активисту о нарушении "антиковдиного" постановления Смольного № 121. Предположительно, его отвезли в отделение полиции № 28.

Напомним, накануне на Дворцовой площади состоялся массовый флешмоб в поддержку политики российских властей в отношении Украины, ДНР и ЛНР. Полиция не стала препятствовать его проведению.

Фото: Константин Леньков