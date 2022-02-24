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Новости 12:34

Участника антивоенного пикета задержали в центре Петербурга

фото ЗакС политика Участника антивоенного пикета задержали в центре Петербурга

Член "Молодежного Яблока" Никита Чирков в полдень 24 февраля вышел с плакатом "#Нетвойне" к Гостиному двору в Петербурге. Он успел простоять пять минут, после чего был задержан, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Полицейские сообщили активисту о нарушении "антиковдиного" постановления Смольного № 121. Предположительно, его отвезли в отделение полиции № 28.

Напомним, накануне на Дворцовой площади состоялся массовый флешмоб в поддержку политики российских властей в отношении Украины, ДНР и ЛНР. Полиция не стала препятствовать его проведению.

Фото: Константин Леньков


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