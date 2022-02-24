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Новости 14:50

В Ленобласти готовятся к приему беженцев из Донбасса

фото ЗакС политика В Ленобласти готовятся к приему беженцев из Донбасса

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил о готовности региона принять беженцев из "горячих зон", сообщил 24 февраля телеканал "78". Заявление прозвучало на заседании областного правительства.

"Я сегодня подписал несколько распоряжений, они касаются выделения средств из резервного фонда, а также возможных мест размещения людей, которые могут приехать из зоны конфликта. Будем надеяться, что это не понадобится, но все необходимые распоряжения, включая финансовые, я подписал", — рассказал Дрозденко.

Ранее власти Ленобласти уже говорили о готовности принять эвакуируемых из ЛНР и ДНР людей. Первые 400 беженцев должны были прибыть в регион 22 февраля, однако поезд по неизвестным причинам отменили.


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