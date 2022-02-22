Поезд в Ленобласть с беженцами из Донбасса неожиданно отменили

Поезд, на котором в Ленобласть должны были привезти первую группу беженцев из самопровозглашенных Донецкой и Луганской области 22 февраля, так и не отправился в место назначения. Как пишет "Деловой Петербург" со ссылкой на представителей правительства Ленобласти, это стало сюрпризом для принимающей стороны.

"Мы подготовились, но поезд отменили, мы не знаем почему. Известно, что он до сих пор не отправился. Когда люди прибудут в Ленобласть мы не знаем. Координацией мы не занимаемся, мы встречаем беженцев", - рассказал чиновник.

В минувший уик-энд правительство региона объявило о готовности разместить до 1500 человек из Донбасса в два этапа, на первом этапе чиновники собирались принять 400 человек. Прежде всего, речь шла о несовершеннолетних.

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