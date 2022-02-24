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Новости 15:38

Правозащитницу Литвинович, призывавшую к антивоенным митингам, задержали в Москве

фото ЗакС политика Правозащитницу Литвинович, призывавшую к антивоенным митингам, задержали в Москве

В Москве 24 февраля около 15:00 полицейские задержали правозащитницу Марину Литвинович на выходе из дома. Ее доставили в ОВД по Мещанскому району, сообщила Литвинович в своем Telegram-канале. Она призывала россиян выступить против военных действий на Украине. 

Часом ранее она сообщала о попытке взлома ее социальных сетей и аккаунтов в почтовых сервисах. 

Некоторые петербургские активисты откликнулись на призыв Литвинович. О планах проведения антивоенной акции заявили в движении "Весна", а также Либертарианской партии России. Группа оппозиционеров подала в Смольный заявку на проведение митинга 7 марта на две тысячи человек. 

Кроме того, в течение дня в Петербурге задержали нескольких участников одиночных пикетов, которые вышли с антивоенными плакатами.  По данным правозащитного проекта "ОВД-Инфо"* в России 24 февраля за одиночные пикеты задержали 27 человек. 

 

*"ОВД-Инфо" внесен Минюстом в реестр незарегистрированных организаций - иноагентов


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