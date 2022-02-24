Правозащитницу Литвинович, призывавшую к антивоенным митингам, задержали в Москве

В Москве 24 февраля около 15:00 полицейские задержали правозащитницу Марину Литвинович на выходе из дома. Ее доставили в ОВД по Мещанскому району, сообщила Литвинович в своем Telegram-канале. Она призывала россиян выступить против военных действий на Украине.

Часом ранее она сообщала о попытке взлома ее социальных сетей и аккаунтов в почтовых сервисах.

Некоторые петербургские активисты откликнулись на призыв Литвинович. О планах проведения антивоенной акции заявили в движении "Весна", а также Либертарианской партии России. Группа оппозиционеров подала в Смольный заявку на проведение митинга 7 марта на две тысячи человек.

Кроме того, в течение дня в Петербурге задержали нескольких участников одиночных пикетов, которые вышли с антивоенными плакатами. По данным правозащитного проекта "ОВД-Инфо"* в России 24 февраля за одиночные пикеты задержали 27 человек.

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