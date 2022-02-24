ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 16:06

УЕФА перенесет финал Лиги чемпионов из Петербурга

фото ЗакС политика УЕФА перенесет финал Лиги чемпионов из Петербурга

Финал Лиги чемпионов, запланированный на 28 мая 2022 года, перенесут из Петербурга, сообщило 24 февраля агентство Associated Press со ссылкой на свои источники. Согласно полученной информации, в пятницу состоится внеочередное заседание УЕФА, на котором обсудят кризис вокруг Украины и официально заявят о переносе матча в другой город.

Ранее Европарламент обратился к УЕФА с просьбой перенести финал Лиги чемпионов из Петербурга и разорвать спонсорские контракты с "Газпромом" из-за конфликта на Украине.

Также сегодня стало известно о предложении премьер-министра Нидерландов Марка Рютте о вводе санкций против Владимира Путина и российского правительства. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал это словами, что в Кремле к подобной идее относятся "негативно".


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости24 февраля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама