УЕФА перенесет финал Лиги чемпионов из Петербурга

Финал Лиги чемпионов, запланированный на 28 мая 2022 года, перенесут из Петербурга, сообщило 24 февраля агентство Associated Press со ссылкой на свои источники. Согласно полученной информации, в пятницу состоится внеочередное заседание УЕФА, на котором обсудят кризис вокруг Украины и официально заявят о переносе матча в другой город.

Ранее Европарламент обратился к УЕФА с просьбой перенести финал Лиги чемпионов из Петербурга и разорвать спонсорские контракты с "Газпромом" из-за конфликта на Украине.

Также сегодня стало известно о предложении премьер-министра Нидерландов Марка Рютте о вводе санкций против Владимира Путина и российского правительства. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал это словами, что в Кремле к подобной идее относятся "негативно".