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Новости 16:14

"Мир Украине!": Защитник "Зенита" Ракицкий осудил войну

фото ЗакС политика "Мир Украине!": Защитник "Зенита" Ракицкий осудил войну

Украинский защитник петербургского "Зенита" Ярослав Ракицкий 24 февраля выступил против войны. 

"Я украинец! Украине мир! Стоп войне!" - написал футболист в своем Instagram

Ракицкий перешел в "Зенит" в начале 2019 года из донецкого "Шахтера", в котором начинал свою карьеру. 

Ранее на тему событий на Украине в социальных сетях высказались нападающий "Динамо" Федор Смолов и тренер ЦСКА Василий Березуцкий.

Напомним, президент России Владимир Путин объявил о начале "специальной военной операции" на Украине после обращения лидеров ДНР и ЛНР. 

Фото: fc-zenit.ru


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