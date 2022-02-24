"Мир Украине!": Защитник "Зенита" Ракицкий осудил войну

Украинский защитник петербургского "Зенита" Ярослав Ракицкий 24 февраля выступил против войны.

"Я украинец! Украине мир! Стоп войне!" - написал футболист в своем Instagram.

Ракицкий перешел в "Зенит" в начале 2019 года из донецкого "Шахтера", в котором начинал свою карьеру.

Ранее на тему событий на Украине в социальных сетях высказались нападающий "Динамо" Федор Смолов и тренер ЦСКА Василий Березуцкий.

Напомним, президент России Владимир Путин объявил о начале "специальной военной операции" на Украине после обращения лидеров ДНР и ЛНР.

Фото: fc-zenit.ru