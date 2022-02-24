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Новости 16:32

Прокуратура Москвы предупредила о незаконности участия в акциях на фоне призывов к выходу на антивоенные митинги

фото ЗакС политика Прокуратура Москвы предупредила о незаконности участия в акциях на фоне призывов к выходу на антивоенные митинги

Прокуратура Москвы опубликовала предупреждение о незаконности участия в уличных акциях на фоне появления сообщений с призывами выйти на митинги против войны на Украине.

В ведомстве указали, что заявленное мероприятие не было согласовано уполномоченными органами.

Граждан просят отказаться от участия в нелегитимных акциях, напоминая об установленной за данное правонарушение ответственности.

Уточним, что в четверг, 24 февраля, в Петербурге уже прошли задержания нескольких участников одиночных пикетов, вышедших с антивоенными плакатами. "ОВД-Инфо"* насчитало 27 задержанных по всей России. 

*Проект "ОВД-Инфо" внесен Минюстом в реестр незарегистрированных организаций-иноагентов


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