Прокуратура Москвы предупредила о незаконности участия в акциях на фоне призывов к выходу на антивоенные митинги

Прокуратура Москвы опубликовала предупреждение о незаконности участия в уличных акциях на фоне появления сообщений с призывами выйти на митинги против войны на Украине.

В ведомстве указали, что заявленное мероприятие не было согласовано уполномоченными органами.

Граждан просят отказаться от участия в нелегитимных акциях, напоминая об установленной за данное правонарушение ответственности.

Уточним, что в четверг, 24 февраля, в Петербурге уже прошли задержания нескольких участников одиночных пикетов, вышедших с антивоенными плакатами. "ОВД-Инфо"* насчитало 27 задержанных по всей России.

*Проект "ОВД-Инфо" внесен Минюстом в реестр незарегистрированных организаций-иноагентов