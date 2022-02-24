У ТРЦ "Галерея" задержали пикетчика с антивоенным плакатом

Участника одиночного пикета, стоявшего с плакатом "Нет войне" рядом с торгово-развлекательным центром "Галерея" в Петербурге, задержали полицейские, сообщил корреспондент ЗАКС.Ру.

Задержанный представился Олегом. Он рассказал, что сотрудники МВД объяснили, что с ним хочет побеседовать их "начальство". Сами полицейские от комментариев отказались.

Отметим, что пикетчику удалось простоять с плакатом не менее часа. Ранее у Гостиного двора задержали представителя "Молодежного Яблока" Никиту Чиркова. Его пикет продлился всего пять минут.