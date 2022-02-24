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Новости 16:46

Чехия приостановила выдачу виз россиянам

фото ЗакС политика Чехия приостановила выдачу виз россиянам

Правительство Чехии приостановило выдачу виз россиянам, сообщило 24 февраля РИА "Новости". Ранее стало известно о закрытии генконсульств республики в Петербурге и Екатеринбурге. Одновременно с этим чешские власти отзывают разрешение на деятельность российских генконсульств в Карловых Варах и в Брно.

Ранее президент Чехии Милош Земан призвал отключить Россию от SWIFT из-за военных действий на территории Украины. В телеобращении к согражданам он назвал боестолкновения "актом неспровоцированной агрессии" России и выразил свою поддержку народу Украины.

"Я люблю русскую культуру, уважаю жертвы русского народа во Второй мировой войне. Но это не означает, что я соглашусь с тем, чтобы на территорию суверенного государства без объявления войны вступили чужие войска. Россия этими действиями допускает преступление против мира. Иррациональное решение руководства РФ принесет значительный ущерб самой России", — заявил чешский президент.

Утром на территории Украины развернулись боевые действия, которые Владимир Путин объявил "специальной военной операцией". Позже его пресс-секретарь Дмитрий Песков назвал цели России в конфликте: это "демилитаризация" Украины и "зачистка" ее от нацистов.

Фото: pixabay


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