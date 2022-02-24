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Новости 16:59

СКР предостерёг россиян от участия в протестных демонстрациях

фото ЗакС политика СКР предостерёг россиян от участия в протестных демонстрациях

Следственный комитет РФ выпустил объявление с предупреждением о незаконности участия в каких-либо несанкционированных акциях ввиду появления призывов к выходу на антивоенные митинги против войны с Украиной. Сообщение опубликовано на сайте ведомства.

В СКР напомнили также о "серьёзных правовых последствиях" за призывы к участию в нелегитимных мероприятиях, отметив, что за данное правонарушение полагается уголовное наказание.

"Следует помнить, что наличие судимости влечет негативные последствия и накладывает отпечаток на последующую судьбу", - назидает Следком.

Ранее с предостережением от участия в уличных акциях выступила прокуратура Москвы.


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