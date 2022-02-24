Возле станции "Гостиный двор" появились ограждения и полиция

Тротуар возле вестибюля станции метро "Гостиный двор" огородили оранжевыми заборами. Неподалеку припарковано несколько автомобилей полиции. Фотографии с Невского проспекта опубликовал Telegram-канал "Протестный Петербург" 24 февраля в 16:33.

Во многих городах России 24 февраля проходят задержания участников одиночных пикетов, которые выступают против войны с Украиной. В Петербурге за день в отделы полиции попали около десяти активистов.

Напомним, оппозиционеры Петербурга подали уведомление в Смольный о проведении антивоенного митинга 7 марта на две тысячи человек.

Константин Леньков / фото: "Протестный Петербург"