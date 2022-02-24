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Новости 16:58

Возле станции "Гостиный двор" появились ограждения и полиция

фото ЗакС политика Возле станции "Гостиный двор" появились ограждения и полиция

Тротуар возле вестибюля станции метро "Гостиный двор" огородили оранжевыми заборами. Неподалеку припарковано несколько автомобилей полиции. Фотографии с Невского проспекта опубликовал Telegram-канал "Протестный Петербург" 24 февраля в 16:33. 

Во многих городах России 24 февраля проходят задержания участников одиночных пикетов, которые выступают против войны с Украиной. В Петербурге за день в отделы полиции попали около десяти активистов. 

Напомним, оппозиционеры Петербурга подали уведомление в Смольный о проведении антивоенного митинга 7 марта на две тысячи человек. 

Константин Леньков / фото: "Протестный Петербург"


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