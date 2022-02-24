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Новости 17:43

На Невском проспекте задержали двух "яблочников"

фото ЗакС политика На Невском проспекте задержали двух "яблочников"

В Петербурге на Невском проспекте 24 февраля задержали двух представителей партии "Яблоко" Юрия Багрова и Валентина Хорошенина (также является координатором движения "Весна"), сообщил ЗАКС.Ру Багров. Причину задержания им узнать не удалось. Багров отметил, что они не пытались провести какую-либо акцию. 

- Задержали, когда шли по Невскому. Мы встретились [с Хорошениным], чтобы я отдал ему зонтик. Мы шли разговаривали об общих знакомых. Нас сзади нагоняют два товарища в форме и в масках. Жетоны прикрыты лямками. Просят вернуться назад и пройти с ними. Основания задержания категорически отказались назвать, - рассказал Багров. 

Их погрузили в автобус, в котором, кроме них, оказалось еще пара задержанных: Никита Северюхин и Евгения Герасимчук. У них с собой был плакат с текстом "Цветы лучше пуль" и гвоздики. По словам Багрова, Северюхин и Герасимчук хотели провести одиночный пикет, но не успели. 

Ранее возле станции метро "Гостиный двор" появились ограждения и полицейские. В это же время в городе массово задерживают участников одиночных пикетов, которые выходят на улицы города с антивоенными плакатами. На момент написания заметки известно более чем о десяти задержанных. 

Константин Леньков


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