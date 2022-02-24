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Новости 17:51

Вслед за Чехией о прекращении выдачи виз заявили в МИД Латвии

фото ЗакС политика Вслед за Чехией о прекращении выдачи виз заявили в МИД Латвии

Министерство иностранных дел Латвии объявило о прекращении выдачи виз гражданам РФ на фоне эскалации военного конфликта на Украине, извещает пресс-служба МИД страны.

Кроме того, из России отзывается посол Латвии. Евросоюз заявил также об отзыве посла России.

Уточним, ранее о прекращении выдачи виз россиянам известила Чехия. Глава государства Милош Земан призвал отключить Россию от SWIFT из-за военных действий на территории Украины. 

Добавим также, что из всех стран Евросоюза Бельгия первой заявила о необходимости прекращения выдачи виз ЕС россиянам ввиду эскалации военной обстановки на Украине.


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