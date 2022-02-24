Петербургская прокуратура предостерегла горожан от участия в несогласованных мероприятиях

Прокуратура Петербурга напомнила 24 февраля о запрете на проведение массовых мероприятий в городе. Сообщение на сайте надзорного ведомства появилось на фоне задержаний в центре города активистов, вышедших протестовать против войны на Украине.

Как заявили в прокуратуре, массовое мероприятие не было согласовано с властями Петербурга. Кроме того, проведение публичных акций в городе запрещено до 31 марта 2022 года из-за ковидных ограничений.

"Разъясняем, что, как призывы к участию в несогласованном публичном мероприятии, так и само участие в нем, влекут за собой установленную законодательством Российской Федерации ответственность", — уточнили в прокуратуре.

Напомним, 23 февраля на Дворцовой площади состоялся флешмоб молодогвардейцев с последующим шествием до Казанского собора. Мероприятие состоялось в поддержку признания независимости Донецкой и Луганской народных республик, полиция разгонять участников не стала.