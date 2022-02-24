Путин назвал операцию на Украине "вынужденной мерой"

Президент Владимир Путин провел 24 февраля встречу с представителями российского бизнеса. В своем выступлении перед предпринимателями он коснулся боевых действий на Украине, назвав их "вынужденной мерой".

"То, что происходит — вынужденная мера, — заявил Путин. — Нам просто не оставили никаких шансов поступить иначе. Риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами отреагировать было невозможно. Все попытки — по нулям. Ни на миллиметр не сдвинулись ни по одному вопросу. Потому что такие могли риски для нас создать, что вообще непонятно, как страна существовала бы".

В своей речи президент уточнил, что российские власти "готовились, так или иначе, к тому, что сейчас происходит с точки зрения рестрикций и санкционной политики".

"Россия остается частью мировой экономики, —заверил президент собравшихся. — Мы не собираемся наносить ущерб системе [мирового хозяйства], в которой находимся. Наши партнеры должны это понять и не ставить перед собой задачу выталкивать нас из этой системы. Тем не менее, даже по политическим соображениям, эти рестрикции будут".

Горячая фаза конфликта на Украине началась утром 24 февраля. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил ее необходимостью "демилитаризации" соседней страны и стремлением "зачистить" ее от нацистов.