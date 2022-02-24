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Джонсон заявил о намерении "выдавливать Россию из мировой экономики"

фото ЗакС политика Джонсон заявил о намерении "выдавливать Россию из мировой экономики"

Лондон будет "выдавливать Россию из мировой экономики", пообещал 24 февраля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Заявление прозвучало во время сессии британского парламента, посвященной военной операции России на Украине.

"Мы продолжим безжалостную миссию, чтобы выдавить Россию из мировой экономики, день за днем, неделя за неделей. Мы будем использовать каждую возможность для того, чтобы осудить нападение на Украину на международном уровне", — сообщил в своей речи Джонсон (цитата по Lenta.ru).

Помимо этого, британский премьер допустил возможность отключения в дальнейшем России от SWIFT и сообщил о вводе санкций против Белоруссии одновременно с санкциями против России.

Ранее отключить Россию от SWIFT призвал президент Чехии Милош Земан. Кроме того, сегодня Чехия и Латвия приостановили выдачу виз российским гражданам. Также Чехия объявила о закрытии двух своих генконсульств в Екатеринбурге и Петербурге.

Фото: pixabay


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