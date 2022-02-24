На акции в Петербурге задержали корреспондента "Интерфакса"

В Петербурге на антивоенной акции у Гостиного двора задержали корреспондента "Интерфакса" Дмитрия Гаврилова, сообщил он сам ЗАКС.Ру. По словам журналиста, он был без жилета с надписью "пресса", но с удостоверением корреспондента.

- Показал удостоверение в автозаке, но меня не отпустили, - рассказал Гаврилов.

Журналист добавил, что его задержали у дерева на середине площади в момент попытки сфотографировать плакат "Нет войне", который висел на ветке. Сейчас автобус с Гавриловым отъехал от Гостиного двора.

Напомним, в ночь на 24 февраля Россия начала военную операцию на Украине. К вечеру в российских городах начались акции протеста. По данным "ОВД-Инфо"* на 21:47 часов, в Петербурге уже 342 человека отправились в автозаки. Менее 15 минут назад проект отчитывался о 286 задержанных.



Обновление 22:52: Дмитрия Гаврилова отпустили из отдела полиции без составления протокола.

* Проект "ОВД-Инфо" внесен Минюстом в реестр незарегистрированных организаций - иностранных агентов