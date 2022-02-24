Байден: Путин хочет восстановить Советский Союз

Президент США Джо Байден выступает с заявлением по ситуации, которая на данный момент происходит на территории Украины. Спич американского лидера транслируют местные телеканалы.

В первую очередь Байден назвал своего коллегу Владимира Путина "агрессором" и осудил его за избранный путь войны. О готовящихся военных манипуляциях, отметил он, США предупреждали мировое сообщество не единожды.

В связи с происходящим Байден объявил о вводе экономических ограничений в отношении РФ. Так, российскому бизнесу будет запрещено проводить операции в долларах, евро и йенах на территории США. Кроме того, Штаты - вслед за Великобританией - вводят санкции против ВТБ и ещё трёх государственных банков России.

Рассуждая о происходящем на Украине, Байден поделился соображениями, что могло, по его мнению, побудить Владимира Путина на подобные действия.

"Я читал и слушал речи Путина. У него огромные амбиции, Путин хочет восстановить Советский Союз", - делится умозаключениями президент США.

Ранее о вводе санкций в отношении ВТБ и ряда российских бизнесменов заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Напомним, война России с Украиной, которую Путин обозначил как "специальную военную операцию", длится уже более 16 часов: президент РФ объявил о вторжении на территории соседнего с РФ государства ранним утром 24 февраля.