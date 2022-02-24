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Новости 22:25

США вводят санкции против Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, "Открытия", Совкомбанка и Новикомбанка

фото ЗакС политика США вводят санкции против Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, "Открытия", Совкомбанка и Новикомбанка

Американский президент Джо Байден объявил о вводе санкций в отношении центральных российских банков: поводом для соответствующего решения послужили события, происходящие на данный момент на Украине.

Под экономические ограничения, в числе прочих, попали Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, банк "Открытие", Совкомбанк и Новикомбанк.

Также в своём выступлении Байден обозначил ключевые, как ему представляется, задачи Владимира Путина, которые президент РФ преследовал, начав военные действия на Украине.

Напомним, война России с Украиной, которую Путин назвал "специальной военной операцией", длится уже более 16 часов: президент РФ объявил о вторжении на территории соседнего с РФ государства ранним утром четверга, 24 февраля.


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