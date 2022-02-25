Япония ввела новые санкции против России

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил о введении новых санкций по отношении к России, передают РИА Новости. Среди новых ограничений заморозка капиталов россиян, сообщил Кисида.

Также в пакет санкций входит запрет на выдачу виз гражданам России и запрет на экспорт товаров, которые могут быть использованы в военных целях, перечислил премьер-министр.

"Новая газета" уточняет, что визы Япония планирует перестать выдавать некоторым физическим и юридическим лицам. Кому именно - Кисида не пояснил, пишет СМИ.

Напомним, около 5:00 часов 24 февраля Россия начала военную операцию. на Украине. К вечеру того же дня иностранные государства стали вводить санкции против российских организаций. В частности, США решили ограничить работу банков.

Фото: Скриншот брифинга с сайта премьер-министра Японии