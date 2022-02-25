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Новости 9:12

Канада ввела санкции против семей Пригожина и Ротенберга

фото ЗакС политика Канада ввела санкции против семей Пригожина и Ротенберга

Правительство Канады обнародовало анонсированный на неделе пакет санкций, который вводится в отношении представителей российской финансовой и политической элиты и их родственников. Таким образом руководство североамериканского государство выражает свое несогласие с признанием РФ независимости самопровозглашенных ДНР и ЛНР и начавшейся накануне "военной операцией" России на Украине. Два этих действия характеризуются как серьезное нарушение международного мира и безопасности.

В санкционном списке, состоящем всего из 33 фамилий, в частности, вошли близкие к Кремлю бизнесмены Борис Ротенберг, Евгений Пригожин и их дети, сын главы "Роснефти" Игорь Сечин, сын главы ФСБ Андрей Патрушев, сын главы "Ростеха" Станислав Чемезов, сын первого замглавы администрации президента Владимир Кириенко, глава ВЭБ Игорь Шувалов.

Среди организаций, попавших под новые канадские санкции, значатся Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, "Газпром" и "Газпромнефть", РЖД, Ростелеком, Российский фонд прямых инвестиций.

Отметим, что вторжение в Украину вызвало не только международные, но и внутренние протесты. На антивоенных акциях по стране были задержаны сотни людей. О том, как прошла акция в Петербурге, читайте в материале ЗАКС.Ру.


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