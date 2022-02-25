Зеленский обратился за оборонной помощью к странам "Бухарестской девятки"

Президент Украины Владимир Зеленский, в своем обращении минувшей ночью посетовавший на недостаточную помощь НАТО в ходе военного конфликта с Россией, запросил помощи у руководства стран Восточной Европы. Как пишет он в своем микроблоге, возможную военную помощь он успел обсудить лично с польским президентом Анджеем Дудой.

"Обратился к бухарестской девятке за оборонной помощью, санкциями, давлением на агрессора. Вместе мы должны сесть за стол переговоров. Нам нужна антивоенная коалиция", - говорится в новом твите Зеленского.

"Бухарестская девятка" — это союз входящих в НАТО стран, расположенных в Центральной и Восточной Европе. В него входят Болгария, Венгрия, Эстония, Литва, Латвия, Польша, Румыния, Словакия и Чехия. Первая встреча лидеров стран-участниц"Б-9" состоялась в 2014 году и, что примечательно, во многом была посвящена начавшимся весной того года вооруженным столкновениям на Донбассе.

Напомним, военная операция России на Украине началась накануне рано утром. Президент Владимир Путин считает ее вынужденной.