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Новости 11:16

Задержанного на антивоенной акции в Петербурге мальчика отпустили к родителям

фото ЗакС политика Задержанного на антивоенной акции в Петербурге мальчика отпустили к родителям

Несовершеннолетний петербуржец, которого накануне вечером задержали в ходе антивоенной акции у Гостиного двора, вернулся к своим родителям домой. Это подтвердила каналу "78" мама 12-летнего мальчика, по словам которой, ее сын примкнул к протестующим случайно и из чистого любопытства.

"Наши правоохранительные органы быстренько спасли ребёнка от непонятно каких последствий. Спасибо им большое. Мы даже не знали, что митинг проходит", - добавила женщина.

Отметим, что вскоре после задержания ребенка с аппаратом детского омбудсмена в Петербурге Анны Митяниной пытались связаться журналисты MR7, но тщетно.

Подробнее о том, как прошла акция против введения российских войск на Украину, по итогам которой задержали сотни демонстрантов, читайте в репортаже ЗАКС.Ру.


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