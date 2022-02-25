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Новости 12:39

Росавиация заявила о закрытии воздушного пространства для британских самолетов

фото ЗакС политика Росавиация заявила о закрытии воздушного пространства для британских самолетов

Начиная с 11:00 по московскому времени в России введены ограничения на полеты воздушных судов, связанных с Великобританией, сообщила 25 февраля Росавиация. Ограничения касаются самолетов, "принадлежащих, взятых в аренду или находящихся в эксплуатации у лица, связанного с Великобританией или зарегистрированных в Великобритании", говорится на сайте ведомства.

Британским самолетам запрещено как прилетать в российские аэропорты, так и пользоваться воздушным пространством России. По сообщению Росавиации, накануне авиационным властям Британии было направлено предложение о проведении консультаций, на которое утром пришел отрицательный ответ.

"Это является основанием для принятия Российской стороной зеркальных мер в соответствии с положениями Межправительственного соглашения о воздушном сообщении между Россией и Великобританией с целью соблюдения принципа паритета и равных прав для авиакомпаний", — заявили в ведомстве.

Ранее Великобритания запретила самолетам "Аэрофлота" пользоваться своим воздушным пространством. Эта мера связана с санкциями из-за войны на Украине.

Фото: pixabay


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