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Новости 12:55

Матвиенко заявила о "целом пакете" ответных санкций против Запада

фото ЗакС политика Матвиенко заявила о "целом пакете" ответных санкций против Запада

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко анонсировала 25 февраля введение ответных санкций против стран Запада, вводящих меры против России из-за конфликта на Украине. По словам главы верхней палаты парламента, санкции уже подготовлены, причем они не будут зеркальными.

"Что касается ответных санкций, они также подготовлены. Они не будут зеркально отражать санкции против России, но мы хорошо знаем слабые места Запада, и мы также подготовили целый пакет, целую серию санкций, чтобы применить в отношении тех государств, которые объявили санкции против России", — приводит РИА "Новости" слова спикера Совфеда.

Ранее Матвиенко прокомментировала идущие на территории Украины боевые действия. По ее словам, военная операция проводится, чтобы "понудить к миру" соседнюю страну и "остановить идущую активнейшим образом милитаризацию Украины".


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