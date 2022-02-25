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Новости 9:46

Матвиенко считает военные действия России на Украине "принуждением к миру"

фото ЗакС политика Матвиенко считает военные действия России на Украине "принуждением к миру"

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, пребывающая с рабочим визитом в Таджикистане, представила свое обоснование начавшихся накануне военных действий России на Украине. Для нее предпринятые российским руководством шаги — своеобразный способ достижения порядка и спокойствия на территории соседнего государства.

"В соответствии с договорами, которые мы подписали с Донецкой и Луганской народными республиками, о взаимной помощи, сотрудничестве Россия объявила специальную военную операцию, чтоб понудить к миру, остановить идущую активнейшим образом милитаризацию Украины, нам просто не оставили другого выбора", - приводит ее довод ТАСС.

С похожей мыслью накануне обращался к крупнейшим российским бизнесменам президент Владимир Путин, собравший их в Кремле. Между тем, по подсчетам информагентства Bloomberg, только за первый день военных действий России на Украине они потеряли порядка 39 млрд долларов.


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